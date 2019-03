Boeing: Franzosen ermitteln, Lösung des Problems wird Monate dauern

Französische Experten werden nun die Ursache des Absturzes der Boeing 737-MAX8 in Äthiopien ermitteln. Der Stimmenrekorder und der Flugdatenschreiber seien nach Paris gebracht worden, teilte die betroffene Fluggesellschaft Ethiopian Airlines am Donnerstag mit. Sie würden im Laufe des Tages der französischen Behörde zur Aufklärung von Flugunfällen BEA ausgehändigt. Der Hersteller Boeing, der eine Untersuchungen in den USA haben wollte, konnte sich mit seinen Wünschen offenbar nicht durchsetzen.

371 Jets mit Flugverbot

Mittlerweile sind alle 371 Flugzeuge am Boden, der letzte landere am Mittwochabend in Halifax ( Kanada). Bis diese wieder abheben können, wird es Monate dauern, wie der KURIER berichtet hat. Am Donnerstag wurde dies auch von den zuständigen Behörden bestätigt. Vieles deutet derzeit daraufhin, dass es schwere Probleme mit der Software gibt - dabei ist nicht mehr nur das Stabilitätsprogramm MCAS, sondern auch der Autopilot im Visier. Denn sowohl in Indonesien (Lion-Air im Oktober) als auch in Äthiopien geriet das Flugzeug kurz nach dem Start in Turbulenzen - in jener Phase, in der die Piloten den Autopiloten einschalten.