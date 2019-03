Trump ordnet sofortiges Flugverbot für Boeing 737 MAX8 Maschinen an

Der Dominoeffekt an Flugverboten startete am Montag Abend in China, am Dienstag zogen wichtige Länder wie Australien Großbritannien, Deutschland und dann ganz Europa nach. Zuletzt war die betroffene Type nur noch bei sechs Fluglinien in Nordamerika im Einsatz. Als am Mittwoch Abend auch Kanada (zwei Airlines) nachzog, erteilte auch die US-Luftfahrtbehörde FAA ein Startverbot. Die Boeing-Akte sackte danach erneut um ein paar Prozent ab

Wie sich am Mittwoch herausstellte, dürfte es nicht nur Probleme mit dem Stabilitätsprogramm MCAS geben, sondern auch mit dem Autopiloten. Alles deutet auf ein gröberes Softwareproblem hin, eine Reperatur wird Wochen, wenn nicht gar Monate brauchen. Der Flugschreiber ist noch nicht einmal ausgelesen, da dies in Äthiopien nicht möglich ist. Er soll in den kommenden Tagen nach Deutschland gebracht und dort analysiert werden.

Milliardenschaden

Erste Fluglinien wie Norwegian kündigten bereits Schadensersatzforderungen gegen Boeing an. Die deutsche TUI-Fly, die 15 der Jets bereits im Einsatz hatte, spricht von zusätzlichen Kosten von drei Millionen Euro pro Woche. Nun stellt sich bereits die Frage, ob es ausreichend verfügbare Ersatzmaschinen gibt, um 371 fehlenden Jets im internationalen Flugverkehr auszugleichen. Ein derartiger Vorgang ist in der modernen Luftfahrt noch nie in diesem Ausmaß vorgekommen. Das gesamte Ausmaß des Schadens ist noch nicht annähernd absehbar, dürfte aber wohl in die Milliarden gehen.