Boeing: Neue Probleme mit den MAX-Jets

Weiters sorgt aber das Stabilitätsprogramm MCAS für Aufsehen. Dieses regelt die Fluglage (Trimmung) und soll bei den Abstürzen in Indonesien und Äthiopien die Nase des Jets aggressiv nach unten gerissen haben – was zum Absturz geführt haben dürfte. Grund dafür dürfte auch sein, dass nur ein Sensor die Fluglage misst. Dieser könnte im Fall Äthiopien durch einen Vogelschlag beschädigt worden sein. Entsprechende Theorien waren im KURIER bereits am Tag nach dem Absturz zu lesen – mittlerweile gehen auch viele Flugexperten davon aus.

Laut New York Times soll das MCAS-System ein Jahr vor der Fertigstellung noch einmal überarbeitet worden sein. Während sich die ursprüngliche Version offenbar noch auf Daten von zwei Sensortypen stützte, wurde letztendlich dann nur einer verwendet. Eigentlich ein No-Go im Flugzeugbau.