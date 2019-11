Polizeihelikopter abgestürzt: Brisante Wende durch neuen Bericht

Es ist ein gewaltiger Knalleffekt: Das Verkehrsministerium veröffentlicht heute am Vormittag seinen lange erwarteten Bericht zum Absturz eines Polizeihubschraubers in den Achensee mit vier Toten. Achteinhalb Jahre nach dem Unglück wird laut dem Papier nun deutlich, dass der 41-jährige Pilot offenbar leichtsinnig gehandelt hat. Auch an der Flugpolizei selbst wird in dem Dokument heftige Kritik geübt.

Der KURIER konnte den kompletten Bericht zu dem Unfall, der auch insgesamt rund zwölf Millionen Euro Schaden verursachte, bereits vorab analysieren. In dem 133-seitigen Papier wird kritisiert, dass die Piloten de facto ohne Regeln hochriskant unter der Mindestflughöhe selbst bei Flügen ohne Einsatzgrund unterwegs sein dürfen. Bestimmungen der Flugpolizei würden sogar den Luftfahrtgesetzen widersprechen. Angeraten wird deshalb ein eigenes Sicherheitsaudit, also ein kompletter Sicherheitscheck durch einen externen Betrieb.

Bericht des Innenministeriums war offenbar falsch

Das Innenministerium, beziehungsweise die Flugpolizei, betonten in ihrem eigenen Endbericht im Jahr 2017 hingegen, dass wohl Vogelschlag oder ein epileptischer Anfall durch einen Stroposkop-Effekt der Rotoren die Ursache gewesen sein dürften. Wie der KURIER 2016 und 2017 aufdeckte, sprechen allerdings Zeugen, Obduktionsergebnisse, Dokumente und Hinweise dagegen.