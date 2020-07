Wirecard: Immer mehr Ungereimtheiten

Beim insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard bleibt kein Stein auf dem anderen. Nachdem am Donnerstag fünf deutsche Tochterfirmen Insolvenz anmeldeten, musste nun auch die Grazer Enkelfirma Wirecard Central Eastern Europe GmbH (WDCEE) mit 152 Mitarbeitern den Weg zum Konkursgericht antreten. Sie erbringt „technische Dienstleistungen im Bereich Zahlungsverkehr für Kunden in Österreich“. Dem Unternehmen mit Standorten in Graz und Wien ist das Geld ausgegangen, weil die insolventen Konzerngesellschaften Wirecard AG und Wirecard Technologies GmbH offene Rechnungen nicht beglichen haben.

„Auf mehrmaliges Urgieren der Geschäftsführung gab es seitens des Wirecard-Konzerns keine Zusage für den erforderlichen Mittelzufluss“, hießt es im Insolvenzantrag.

Die Verbindlichkeiten der Grazer WDCEE werden laut AKV und Creditreform mit rund 2,3 Millionen Euro beziffert, die Aktiva mit 1,7 Millionen Euro.

Obwohl vom deutschen Mutterkonzern Wirecard AG noch keine Angaben zu den Passiva vorliegen, wird die Österreich-Pleite eher als Nebensächlichkeit eingestuft werden. Denn: Laut einem streng vertraulichen Sonderuntersuchungsbericht des Wirtschaftsprüfers KPMG klafft im Wirecard-Konzern aufgrund von mutmaßlichen Malversationen eine Lücke in Höhe von zumindest einer Milliarde Euro.