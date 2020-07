Commerzialbank: Wer jetzt wie viel Geld verliert

Mit am Tisch saß auch ein Vertreter der NÖ-Gemeinde Schwarzenbach, die ihre gesamten Rücklagen von mehreren Hunderttausend Euro bei der burgenländischen Bank gut angelegt glaubte.

Geschädigt ist auch der größte Wasserverband, der fast alle Gemeinden des Nordburgenlands versorgt. Um den niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag muss der Verband bangen; geplante Investitionen oder Kunden seien "nicht betroffen", versicherte Verbandsobmann Gerhard Zapfl, SPÖ-Ortschef in Nickelsdorf.

In den meisten der neun Gemeinden aus dem Bezirk Mattersburg war die Commerzialbank das einzige Bankinstitut im Ort. Am massivsten ist der Einschlag in Loipersbach und Forchtenstein, wo man jeweils auf mehr als eine Million Euro nicht zugreifen kann, seit die Bank vor einer Woche über Nacht dichtgemacht wurde.

Was haben die Kommunen jetzt vor?

"Wir waren eine Vorzeigegemeinde und sind unverschuldet ins finanzielle Fiasko geschlittert“, klagt Loipersbachs Bürgermeister Erhard Aminger. Sein Krensdorfer Kollege Karl Izmenyi, dessen Gemeinde das ganze Geld bei der Commerzialbank hatte, meint: „Ich kann derzeit nicht einmal eine Postkarte kaufen."