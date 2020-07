Commerzialbank: Kleine Sparer hoffen, große Anleger zittern

490 Millionen Euro werden ausgezahlt

Durch die Einlagensicherung sind Guthaben auf Konten und Sparbüchern bis zu 100.000 Euro pro Kunde und pro Kreditinstitut abgesichert. In Summe rechnet die ESA mit Auszahlungen von rund 490 Millionen Euro. Dem ORF sagte ESA-Chef Stefan Tacke, dass vermutlich die Einlagen von 95 Prozent aller Commerzialbank-Kunden „in voller Höhe gesichert“ seien. Vielleicht erklärt das die ruhige Stimmung vor und in der Filiale.

Auch Bankkunde Walter R. ist nicht wirklich zornig, obwohl er Geld verlieren dürfte. „Dass in Österreich so etwas passieren kann“, sagt der Mann, der „seit Beginn der Bank“, also seit 25 Jahren, Kunde ist. Pucher selbst habe ihn angesprochen, erinnert sich der Nordburgenländer.