Commerzialbank: Doskozil bestätigt nun doch Geldtransfer-Versuch der RMB

Doskozil ließ am Vormittag mit seiner Schilderung der letzten Stunden vor der Schließung der Bank in der Nacht auf 15. Juli aufhorchen. Demnach hätten in Mattersburg schon am Nachmittag davor „Gerüchte aus dem privaten Umfeld“ von Bank-Vorstand Martin Pucher über eine Selbstanzeige Puchers die Runde gemacht. Die seien auch ihm zu Ohren gekommen, so der Landeshauptmann. Am frühen Abend sei er von der Finanzmarktaufsicht (FMA) über die baldige Schließung der Bank informiert worden und habe seine Regierungskollegen in Kenntnis gesetzt. Kurz vor Mitternacht habe ihn die FMA über die Zustellung des Schließungsbescheids informiert.

Könnte das RMB auch von der drohenden Schließung der Bank erfahren haben? „Ich kann für mich ausschließen, das RMB vorab informiert zu haben“, sagte Doskozil. Der zurückgetretene Landesrat Christian Illedits habe ihm das ebenfalls versichert, und auch bei den anderen drei roten Regierungsmitgliedern gehe er von deren Verschwiegenheit aus. Bleiben also nur die „Gerüchte“.

Ein Leck vermutete Doskozil anderswo: Er habe erfahren, dass es in den 24 Stunden vor der Einstellung der Bankgeschäfte Geldverschiebungen „zwischen fünf und zehn Millionen Euro“ gegeben habe. „Kritischer Journalismus“ sollte dem nachgehen, so Doskozil, um gleich einen Tipp in Richtung Bank-Aufsichtsräte zu geben, die alle „keine SPÖ-Aufsichtsräte “ seien.