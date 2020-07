Martin Puchers rechte Hand bei der Commerzialbank

Der SV Mattersburg hatte zwar all die Jahre unter der Führung von Martin Pucher schon auch Sportdirektoren und Trainer, aber die Aufstellung – so ein oft gehörter süffisanter Satz – bestimmte Präsident Martin Pucher.

In der Commerzialbank Mattersburg, die Pucher vor 25 Jahren gegründet hatte, dürften ganz ähnliche Spielregeln gegolten haben. Statt am Spielfeldrand saß der verlängerte Arm aber im Visavis-Büro. "Wenn man in Mattersburg in die Bank kam, war links das Büro Puchers und rechts das von Co-Vorständin Franziska K.", erzählt ein Aufsichtsrat der Bank.

"Graues Mäuschen"

Anders als Trainer und Sportdirektoren blieb Puchers engste Mitarbeiterin in der Bank aber all die Jahre unauffällig – und an seiner Seite. Bis zum bitteren Ende.