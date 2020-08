Commerzialbank Mattersburg: Die Suche nach den Insidern

Die Nachricht ging in den frühen Morgenstunden des 15. Juli wie ein Lauffeuer durch das Burgenland und durch die österreichische Bankenlandschaft: Kurz vor Mitternacht war der Commerzialbank Mattersburg durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) der weitere Geschäftsbetrieb untersagt worden. Für einige Betroffene des mittlerweile weite Kreise ziehenden Bilanzskandals dürfte die Nachricht an diesem Mittwochmorgen allerdings weniger überraschend gekommen sein als für andere. Wer wusste also schon vorab Bescheid? Und wer versuchte noch vor Inkrafttreten der Sperre, Geld von der Bank abzuziehen?

Dass das Regionalmanagement Burgenland (RMB) zu den „Eingeweihten“ gezählt und kurz vor Mitternacht 1,2 Millionen Euro seines Guthabens bei der Bank abgehoben habe, stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) gestern in Abrede. Fakt ist jedoch: Zumindest versucht wurde diese Abhebung definitiv.