Commerzialbank-Skandal: Jetzt beginnt Restlverwertung in Mattersburg

„Ich mache das, was ich in jedem Insolvenzverfahren mache, ich sichere die Masse, verwerte sie und verteile den Erlös an die Gläubiger“, sagt der renommierte Insolvenzexperte Lentsch zum KURIER. „Das Bargeld und die Guthaben werden gesichert, die Kredite sind Forderungen, die geltend gemacht werden, auch die Liegenschaften und Beteiligungen werden verwertet.“ Außerdem wird geprüft, welche Forderungen gegen Ex-Vorstände, Aufsichtsräte und Bilanzprüfer bestehen.

Gesicherte Zahlen über den Schaden sollen derzeit noch nicht vorliegen.

Dem Vernehmen nach beträgt das Loch rund 690 Millionen Euro. Lentsch will diese Zahl nicht kommentieren. Fakt ist aber, dass die Einlagensicherung ESA mittlerweile mehr als 400 Millionen Euro an Commerzialbank-Kunden ausgezahlt hat.