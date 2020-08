Endzeitstimmung in Mattersburg: Das sind die Folgen der Pleite

Wer bekommt den Platz von Mattersburg, und was ist mit der 2. Liga?

WSG Tirol muss in der Liga bleiben. Die Rapid Amateure sollen den vakanten 16. Platz in der 2. Liga einnehmen. „Ich gehe davon aus, dass es die Zustimmung geben wird, weil alle ein Interesse daran haben, dass wir mit 16 Klubs spielen“, sagt Liga-Vorstand Christian Ebenbauer. ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer muss hingegen an alle Ligen denken und sagt: „Man muss begründen, warum hier ein Klub aufsteigen darf und in allen anderen Ligen die Klubs nicht aufsteigen dürfen.“

Was passiert im Cup, der mit Mattersburg ausgelost wurde?

Beim ASKÖ Gmünd darf man den Aufstieg in die 2. Runde feiern. Der Klub aus der Kärntner Liga erspart sich die Reise ins Burgenland und kommt kampflos weiter.

Was passiert mit der Fußball-Akademie?

Die Stadt Mattersburg, das Land Burgenland und der burgenländische Fußballverband haben sich für die Fortführung des Betriebes der Akademie ausgesprochen. „Die Rahmenbedingungen für eine Weiterführung werden wir in weiteren Gesprächen erarbeiten“, sagte Landeshauptmann Doskozil. Der SV Mattersburg zahlte im Jahr 800.000 Euro, das Land rund eine Million. Die drei Nachwuchsteams spielen weiter für den burgenländischen Verband in den ÖFB-Jugendligen.