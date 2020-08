Das Ende für den SV Mattersburg - Insolvenzantrag gestellt

Nutznießer WSG Tirol

Am Ende der Saison stand unter dem Strich beim Fußballklub die Null. Mattersburg bekam stets die Lizenz für die nächste Bundesligasaison ohne Auflagen. Die Bundesliga war es auch, die in den letzten Tagen Forderungen stellte und Drohungen machte, weil die Lizenz angeblich erschlichen wurde.

Auf jeden Fall hat die Entscheidung in Mattersburg auch sportliche Auswirkungen. Denn die WSG Tirol bleibt somit in der Liga. Den Platz in der 2. Liga werden die Amateure von Rapid bekommen, dem einzigen Klub, der den auch will. Die Amateure von Rapid und Mattersburg fallen dann in der Regionalliga Ost weg, die nur noch 13 Klubs hätte. Dadurch könnten die Vienna und Siegendorf aufsteigen. In Niederösterreich gibt es die Frage Retz oder Kottingbrunn.