Kampf ums Überleben: Wie es für Mattersburg nun weitergeht

Wie es für die Mattersburger nun in den nächsten Tagen weitergeht, warum die Stimmung bei den Verantwortlichen nicht so schlecht ist, wie man vermuten könnte und warum der Klub durchaus eine Chance hat, sich in der Bundesliga zu halten, analysiert KURIER-Sportredakteur Günther Pavlovics in der 35. Episode der Nachspielzeit.