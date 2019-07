Rapids neuer Stil und Salzburgs Sprung ins Ungewisse

Am Freitag ist es soweit: Die österreichische Fußball-Bundesliga geht in eine neue Saison. Vieles ist neu. Etwa der Aufsteiger, WSG Tirol, zahlreiche neue Gesichter auf der Trainerbank, oder auch die ein oder andere Regeländerung. An der Favoritenstellung von Double-Sieger Red Bull Salzburg hat sich allerdings nichts geändert.