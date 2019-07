Trainer, Regeln, Dächer für Auswärts-Fans: Was in der Bundesliga neu ist

Am Freitag wird die 46. Saison der österreichischen Bundesliga angepfiffen. Die Eröffnung wird in dieser Saison mit einem ganz besonderen Prestigeduell zelebriert: Rapid empfängt Meister Salzburg. Die Wiener erwarten mehr als 20.000 Fans im Allianz Stadion (20.45 Uhr).

Am Modus hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison nichts verändert. Im Grunddurchgang spielen die zwölf Klubs in Hin- und Rückspiel um je sechs Plätze in der Meister- und der Qualifikationsgruppe. Nach 22 Runden werden wieder die Punkte halbiert. Danach werden in zehn Partien der Meister sowie ein Absteiger ermittelt.