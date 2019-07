Tirol-Coach Silberberger: "Wir haben eine historische Chance"

Der Spieler

Thomas Silberberger (*3.Juni 1973) spielte von 1993 bis 1996 beim FC Tirol. Es folgten in der Bundesliga noch Stationen beim GAK und bei Austria Salzburg, ehe der Mittelfeldspieler zu seinem Stammverein Wörgl zurück kehrte und mit dem Tiroler Verein in der zweithöchsten Spielklasse mitwirkte. Silberberger ließ seine Karriere in Kufstein in der Regionalliga ausklingen.

Der Trainer

Der Tiroler begann seine Trainerkarriere 2007 bei Westligist Kufstein. Nach sechs Jahren wechselte er 2013 zur WSG Wattens und führte den Klub von der Regionalliga in die Bundesliga. Silberberger wurde in der zweiten Liga zum Trainer der Saison gewählt.