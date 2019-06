Aufsteiger Wattens: Eine graue Maus mit Potenzial

Das ist auch der Grund, warum die WSG Wattens als WSG Swarovski Tirol in der höchsten Spielklasse durchstarten will. Als Gegenentwurf zu Zweitligist Wacker Innsbruck. Als Reminiszenz an die erfolgreichen Zeiten in den 1980er-Jahren, als der neu formierte FC Tirol unter dem Präsidenten Gernot Langes-Swarovski bis ins Semifinale des UEFA-Cups vorstieß und mit Trainer Ernst Happel zwei Mal den Meistertitel gewann. Aber der Vereinsname soll auch als Aufruf an die Tiroler Fußballfans gelten, die Diana Langes-Swarovski mit dem Aufsteiger gerne ansprechen will. "Ich möchte in Tirol eine Fußballbegeisterung entfachen", erklärt die Präsidentin.

Heimstätte Tivoli

Die neue Euphorie soll an bewährter Stelle entstehen. Weil das kleine Gernot Langes-Stadion nicht den Kriterien der Bundesliga entspricht, wird Wattens notgedrungen in das Tivolistadion übersiedeln. Es bleibt freilich abzuwarten, ob der Klub in Innsbruck heimisch wird, vor allem auch heimisch werden kann. Schon der FC Wacker Innsbruck, der traditionell über eine deutlich höhere Fangemeinde verfügt, spielte zuletzt meist nur mehr vor 4000 Besuchern. Über solche Besucherzahlen würden sie in Wattens allerdings schon jubeln. "Ich kann mir gut vorstellen, dass bei unseren ersten Heimspielen einiges los sein wird", sagt Sportchef Stefan Köck, der zugleich aber auch zu bedenken gibt: "Jeder weiß, wie leer dieses Stadion wirkt, wenn dort im Dezember dann vielleicht nur 2000 Leute kommen."