Langes-Swarovski: "Geh’ schon mal mit dem Team ein Bier trinken"

Es sind die feinen Details, an denen man erkennen kann, dass bei der WSG Wattens eine Frau das Sagen hat. Auf den Trikots des Zweitligisten funkeln Glitzersteine aus dem Hause Swarovski, in der Geschäftsstelle und dem Vereinsbüro wird sehr viel Wert auf Style und Ästhetik gelegt. „Die Außendarstellung ist für uns extrem wichtig“, sagt Langes-Swarovski. Seit 2013 ist sie Präsidentin in Wattens, die Unternehmerin will den Klub in der Bundesliga etablieren.

KURIER: Woher rührt Ihre Begeisterung für den Fußball?

Diana Langes-Swarovski: So lange ich denken kann, spielt dieser Sport in meinem Leben eine große Rolle. Allein schon durch meinen Vater, der ja selbst jahrelang Präsident war und mich als kleines Mädchen immer schon mit ins Stadion genommen hat. Man kann sagen, dass mir die Fußballbegeisterung in die Wiege gelegt worden ist. Und diese Leidenschaft lässt mich einfach nicht mehr los.

Zwischen Fußballleidenschaft und dem Präsidentenamt ist dann aber doch ein Unterschied.

Da muss ich jetzt etwas weiter ausholen: Ursprünglich hatte ich ja ein Abo bei Wacker Innsbruck. Und weil dem damaligen Präsidenten aufgefallen ist, dass ich gerne Fußballschauen gehe, hat er mich gefragt, ob ich nicht in den Vorstand will.