Aufsteiger Wattens: Ein neues Logo macht noch keinen neuen Verein

Bei so viel Regionalität verwundert's dann auch nicht weiter, dass ab sofort der Tiroler Adler formatfüllend das neue Logo des Bundesliga-Aufsteigers ziert, der sich auch gleich noch einen neuen Namen verpasst hat: Die Buchstaben WSG stehen nicht mehr für Werkssportgemeinschaft, künftig firmiert der Verein als Wattener Sportgemeinschaft Swarovski Tirol. Der Name soll nicht nur Erinnerungen an die erfolgreiche Ära des FC Swarovski Tirol in den 1980er Jahren wecken (zwei Meistertitel, UEFA-Cup-Semifinale), mit der Namensänderung will Langes-Swarovski vor allem die Fans im ganzen Bundesland auf ihre Seite ziehen.