Einfach erklärt: Wie eine neue Regel den Fußball verändert

Neu ist ab 2019/'20 aber nicht nur der Abstoß. Um den Fußball weiterzuentwickeln, hat sich das IFAB noch mehr ausgedacht. So soll künftig weniger Zeit verloren gehen, auf dem Platz mehr Fairness herrschen und auch beim viel diskutierten Handspiel mehr Licht ins Dunkel kommen. Ein Überblick.

Die Nettospielzeit soll steigen, indem ... Spieler, die ausgetauscht werden, das Spielfeld ab sofort über die nächst gelegene Begrenzungslinie verlassen müssen. Damit soll verhindert werden, dass Spieler über das halbe Spielfeld gehen, ehe sie den Rasen verlassen. Ein Spielerwechsel dürfte dadurch künftig nur noch wenige Sekunden dauern. Gut möglich, dass sich dadurch Trainer den einen oder anderen Wechsel ersparen, der in der Schlussphase dazu dienen soll, eine Führung über die Runden zu bringen.

Die Regelhüter haben den Referees bei dieser Änderung allerdings die Möglichkeit vorbehalten, einen Spieler auch an einem anderen Ort vom Feld zu schicken. Etwa aus Sicherheitsgründen. So soll verhindert werden, dass ein Spieler auf dem Weg in die Kabine vor dem Fanblock der gegnerischen Mannschaft vorbei muss.