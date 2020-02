Cup-Nachwehen und der Doch-Nicht-Transfer bei Rapid (#25)

Am Wochenende startet die Bundesliga in die Frühjahrssaison, zuvor gab es im Cup aber noch einige Aufreger. Unter anderem fühlte sich Sturm wieder einmal vom Schiedrichter betrogen. In der Liga hat Sturm nur noch wenige Chancen auf den Titel, da bahnt sich ein Zweikampf zwischen dem LASK und Salzburg an.

Rapid hat unterdessen einen neuen Spieler verpflichtet, um den Abgang von Dejan Ljubicic zu kompensieren, der in die USA wechseln wollte. Nun platzte der Deal. Was das für Rapid bedeutet, und welche Meisterchancen die Hütteldorfer in der Saison haben, analysiert KURIER-Sportredakteur Alexander Huber.