Rapid: "Hinter Fountas und vor Strebinger viele Probleme"

Aufatmen in Wien. Den beiden Großklubs, Rapid und Austria, gelang am dritten Bundesliga-Spieltag endlich der erste Saisonsieg. Während die Hütteldorfer beim 2:1 gegen Altach aber ordentlich zitterten, präsentierte sich der Stadtrivale aus Favoriten in Mattersburg in Torlaune und gewann 5:1. Und das nur wenige Tage vor dem EL-Quali-Rückspiel bei Apollon Limassol, in dem die Violetten eine 1:2-Heimpleite wettmachen müssen.

In der 6. Episode der KURIER-Nachspielzeit spricht Sportredakteur Alexander Huber über die Lage und Stimmung bei Rapid, den Kampf um den Präsidenten-Posten und mit welchen Voraussetzungen der LASK und die Austria in die Europacup-Rückspiele gehen.