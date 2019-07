Von Wattens bis Wien: Die Ruhe vor dem Bundesliga-Start

Bei der Liga-Auftakt-Pressekonferenz am Dienstag-Abend in Wien äußerten sich die Trainer und Funktionäre zu den Erwartungen für die neue Saison. Konkrete Zielsetzungen gibt es bei den meisten noch nicht, man übt sich in Zurückhaltung.

Stöger-Rückkehr zur Austria?

Ehe mit dem Spiel Rapid Wien gegen Red Bull Salzburg die neue Saison aber tatsächlich eingeläutet wird, warten am kommenden Wochenende erst noch 32 Spiele in der ersten Runde des ÖFB-Cups. Darüber und über die mögliche Rückkehr von Peter Stöger bei der Wiener Austria - er wird als neuer Sportvorstand gehandelt - spricht KURIER-Sportredakteur Alexander Strecha im Podcast.