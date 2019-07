Austria-Sportvorstand Stöger? "Noch ist es nicht fix"

Kommt der Meistermacher von 2013 wieder zurück an den Verteilerkreis? Spekuliert wird schon seit längerer Zeit, auch die Verhandlungen ziehen sich schon über Wochen, wenn nicht gar über Monate. Peter Stöger am Mittwochvormittag zum KURIER: "In dem Gespräch mit Präsident Frank Hensel geht es noch um grundlegende Dinge, noch ist nichts fix."

Hensel kam erst aus seinem Urlaub zurück, ebenso wie vergangenes Wochenende AG-Wirtschaftsvorstand Markus Kraetschmer, der sich am Montagabend mit Stöger getroffen hatte. Dieses Gespräch verlief laut Stöger zufriedenstellend.