Peter Stöger: "Das Trainer-Geschäft wird zum Wochenjob"

Was bedeutet das für Ihren Tagesablauf?

Es hat was, schlafen zu gehen, ohne einen Wecker stellen zu müssen. Und am Morgen schaut man, wie das Wetter wird und gestaltet dementsprechend den Tag. Das ist Luxus. Den hatte ich lange Zeit nicht. Ich versuche, für mein engstes Umfeld mehr da zu sein und Dinge zu machen, wie Einkaufen zu gehen und Ähnliches. Ich will was zurückgeben, weil zuvor der familiäre Laden ohne mich gelaufen ist. Im letzten Winter waren wir 25 Tage Skifahren. Sogar so ein fauler Sack und älterer Herr wie ich lernt da etwas dazu.

Wo bleibt dabei der Fußball?

Der ist immer dabei. Mit einem Freund war ich das eine oder andere Mal in London, Chelsea gegen Arsenal haben wir uns zum Beispiel angesehen. Ich war auch in Dortmund, weil mich Hans-Joachim Watzke eingeladen hat. Ich habe viel Fußball vor dem Fernseher konsumiert, mehrheitlich schon als Fan.

Und haben sich dabei Notizen gemacht?

Nein. Jene Dinge, die mir auffallen, merke ich mir. Ich war selten in Stadien. Denn in den wenigsten Spielen sind die zwei beteiligten Trainer unumstritten. Sitzt du auf der Tribüne, sagt man, ich mache mich wichtig. Ich hätte mir gerne Rapid und Austria angesehen. Das kann heikel sein, also habe ich mich bewusst rausgenommen. Länderspiele lasse ich mir aber nicht nehmen.

Was ist Ihnen in letzter Zeit noch so aufgefallen?

Erstaunlich, was am Wienerberg derzeit gebaut wird. Und erfreulich ist, dass in Wien zwei super Stadien entstanden sind. Rapid und Austria haben es tatsächlich überlebt, im Happel-Stadion spielen zu müssen. Ansonsten ist Wien, wenn man zurückkommt, eine entspannte, sehr lebenswerte Stadt.