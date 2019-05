"Für alles offen": Peter Stöger wieder im Fokus

Schön langsam taucht er wieder auf. Bei Talkshows in deutschen Medien wie auf Sky oder am Montag bei RTL Nitro. Heute Abend spricht Peter Stöger beim ORF vor. Der ehemalige Köln- und Dortmund-Trainer ist nach seinem Abgang vom BVB im Sommer 2018 wieder ein gefragter Mann, er selbst möchte seine beruflichen Weichen im Frühjahr noch stellen. Und vor allem die Sommer-Transferzeit abwarten, um zu sehen, ob sich die Tür in die Deutsche Bundesliga öffnet. Bei einigen Klubs sind scheint die Trainerfrage noch nicht final beantwortet zu sein, auch beim Traditionsklub Hamburger SV könnte es einen Wechsel geben, falls der fix eingeplante Aufstieg in die erste Liga verpasst wird.

Stöger war nach dem Sommer 2018 bewusst abgetaucht, um eine Auszeit zu nehmen und Kraft zu tanken nach den anstrengenden Jahren in Köln und Dortmund. Angebote gab es, doch keines lockte (beispielsweise aus China) dermaßen, um gleich wieder die Arbeit aufzunehmen.