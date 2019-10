Alaba bis Hinteregger: Die deutsche Bundesliga im Fokus

Nach der für den ÖFB so erfolgreich verlaufenen Länderspielpause, mit zwei Siegen gegen Israel und in Slowenien, wird dieses Wochenende wieder Klubfußball gespielt. So auch in der deutschen Bundesliga. Dort lachen aktuell zwei Ex-Trainer aus der heimischen Liga von der Tabellenspitze. Mönchengladbach, mit Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose führt einen Punkt vor dem VfL Wolfsburg. Hier coacht mit Oliver Glasner ebenfalls ein alter Bekannter.

In der 14. Episode der KURIER-Nachspielzeit sprechen Johannes Arends und Michael Hammerl über die Situation in der höchsten deutschen Spielklasse, die Titelfavoriten Bayern und Dortmund und warum die Liga eigentlich schon seit Jahren ein Problem hat.