Das Wunder des LASK und was Rapid & Co. davon lernen können

Das vergangene Bundesliga-Wochenende hatte es in sich. Salzburg und der WAC feierten Kantersiege, bei denen sich auch die Stürmer Erling Haaland, bzw. Shon Weissmann in Torlaune zeigten. Den nächsten Rückschlag gab es hingegen für die Wiener Austria sowie Sturm Graz, das das Topspiel gegen Rapid knapp verlor.

Und dann war da auch noch der erste Punktverlust des LASK in dieser Saison, auf den am Dienstag-Abend (21 Uhr) das wohl wichtigste Heimspiel des Jahres wartet: Im CL-Play-off geht es im Hinspiel gegen Club Brügge. Was von den Linzern zu erwarten ist und was die vermeintlichen Großklubs vom LASK lernen können, erklärt KURIER-Sportchef Bernhard Hanisch in der 7. Episode der Nachspielzeit.