Vierte Bilanz vor der Trennung: Rapid punktet mit Minimalismus

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der vierten Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Salzburgs Torhunger: 2:0 bei Rapid, 4:1 gegen Mattersburg, 5:2 gegen den WAC, 6:0 in St. Pölten - der Red-Bull-Express braust durch die Bundesliga - und das ungebremst. " Salzburg ist eine andere Liga. Das muss man ehrlich so sagen", war die Erkenntnis von SKN-Keeper Christoph Riegler, nachdem er am Samstag in der NV-Arena ein halbes Dutzend Gegentore kassiert hatte.

+ Wolfsbergs Torjäger: Shon Weissman gelang am Samstag ein seltenes Kunststück. Beim 5:0-Heimsieg des WAC gegen Mattersburg erzielte der Israeli vier Treffer. Damit hält er schon bei sieben Saisontreffern und führt die Torschützenliste vor Salzburgs Shooting Star Erling Haaland und Hartberg-Stürmer Dario Tadic (je 6) an. So viele hat noch kein anderer Spieler in seinen ersten vier Bundesliga-Spielen erzielt. „Er hat ein besonderes Näschen für die Räume, wo es was zu erben gibt“, meinte WAC-Trainer Gerhard Struber.