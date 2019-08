1:0 in Graz: Der Rapid-Kapitän rettet das wankende Schiff

Das Wetter legte einen Badenachmittag nahe, die Leistungen der beiden Kontrahenten waren zuletzt auch nicht gerade ein dringender Aufruf ins Stadion zu kommen, und dennoch war die Merkur Arena beinahe ausverkauft.

14.532 wollten Sturm gegen Rapid sehen, dieser Klassiker zieht immer noch. Am Ende hatte ein Tor von Kapitän Stefan Schwab gereicht, um das wankende Rapid-Schiff zu stabilisieren.

Nicht zum würdigen Rahmen gepasst hat der Rasen. Das Grün, in der Vorsaison noch zum besten der Liga gewählt, wird seit einem Pilzbefall von immer mehr braunen Löchern angeknabbert. Vor einem Jahr gab es das Problem in Hütteldorf. Ein (teurer) Rasentausch wird – auch in Hinblick auf die Gastspiele des GAK (2. Liga) und WAC (in der Europa League) – wohl wie bei Rapid die einzige Lösung bleiben.