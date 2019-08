Austria weiter im Formtief, Altach gelingt Aufholjagd

Die erste Hälfte stand eindeutig im Zeichen eines Mannes: Dario Tadic. Hartbergs Solospitze tat, was er am liebsten macht. Der Pinkafelder erzielte Tore, nämlich gleich drei an der Zahl und das in den ersten 29 Minuten.

Zunächst nutzte Tadic einen Schnitzer von Altach-Verteidiger Maak – 1:0 (11.). Dann traf er nach einer mustergültigen Vorlage von Rep – 2:0 (17.). Und schlussendlich stand der 29-Jährige nach einem Querpass von Dossou richtig – 3:0 (29.). Altach-Coach Pastoor reagierte noch vor der Pause und erlöste den in der Innenverteidigung erneut überforderten Ex-Rapidler Thurnwald. Auch in der Pause dürfte der Niederländer die richtigen Worte gefunden haben. Das Spiel kippte: Berisha (47.) und Oum Gouet (50.) trafen schnell zum 1:3 und 2:3.