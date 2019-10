Vor dem EM-Quali-Doppel: "Es geht eigentlich um alles"

Bundesliga-Tabellenführer Red Bull Salzburg blickt auf eine fast perfekte Woche zurück: Erst der Gala-Auftritt in Liverpool, der am Ende aber doch in einer 3:4-Niederlage mündete, dann ein 6:0-Kantersieg gegen Altach. Erfolge gab es auch für Rapid, die Austria, die Admira - den ersten in dieser Saison - sowie die beiden Europa-League-Starter WAC und LASK.