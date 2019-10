Vor Salzburgs CL-Duell in Liverpool: "Gibt nichts Geileres"

Eben noch hat Tabellenführer Red Bull Salzburg die Wiener Austria in der Bundesliga mit 4:1 besiegt, da wartet am Mittwoch-Abend auch schon der Champions-League-Hit bei Titelverteidiger Liverpool.

Können die Salzburger nach dem 6:2-Auftaktsieg gegen Genk auch an der Anfield Road bestehen? Und was bedeutet die Pleite in Salzburg eigentlich für die Austria? Droht der Ilzer-Elf das Rapid-Schicksal der letzten Saison? Diese und mehr Fragen beantwortet KURIER-Sportredakteur Alexander Strecha in der 12. Folge der Nachspielzeit: