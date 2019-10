Vor Liverpool gegen Salzburg: Eine Hymne mit Geschichte

Am Mittwoch ist es endlich soweit: Nach der Wiener Austria (1985), dem FC Tirol (1991) und dem GAK (2004) ist Salzburg der erst vierte österreichische Klub, der im Stadion Anfield in Liverpool spielen darf (21 Uhr). Rund 53.000 werden auch im zweiten Champions-League-Gruppenspiel die Tribünen in einem der stimmungsvollsten Stadien der Welt bevölkern, darunter gut 3.000 Anhänger des österreichischen Meisters.

Auch sie werden wohl mitsingen, wenn kurz vor Spielbeginn der berühmteste Klubsong der Fußballwelt erklingen wird. Seit mehr als 50 Jahren intonieren die Liverpool-Fans You’ll Never Walk Alone mit totaler Inbrunst und absoluter Hingabe, mit der sie ihren Klub seit Jahrzehnten unterstützen.