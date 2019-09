"Carousel" in der Volksoper: Ringelspiel mit Tiefgang

Eines muss man der Wiener Volksoper lassen. Unter der Direktion von Robert Meyer hat sich das Haus am Gürtel in den vergangenen Jahren eine absolute Kompetenz in Sachen klassisches Musical erarbeitet. Eine szenische wie musikalische Souveränität, die auch bei dem Broadway-Hit " Carousel" von Richard Rodgers (Musik) und Oscar Hammerstein II. (Buch) zum Tragen kommt.

Denn es ist alles andere als einfach, dieses auf Ferenc Molnárs Drama "Liliom" basierende Werk auf die Bühne zu bringen. Regisseur Henry Mason – er ist auch für die gute, deutschsprachige Fassung zuständig – und seinem Team gelingt das aber über weite Strecken sehr zwingend. In der geschmackvollen Ausstattung von Jan Meier (es gibt etwa ein Karussell, Meereslandschaften oder einen Sternenhimmel) kann sich die Geschichte rund um den Jahrmarktausrufer Billy Bigelow und "seiner" Julie Jordan gut entfalten. Denn Mason arbeitet mit wenigen Versatzstücken, erzählt Billys Tragödie – bei Molnár ist er ein Hutschenschleuderer – ohne übermäßigen Kitsch.

Dass dennoch hin und wieder ein bisschen Sand im Karussell-Getriebe steckt, ist dem Werk an sich geschuldet. Insgesamt eine kluge Umsetzung, die auch dank der Choreografie (Francesc Abós) in sich sehr stimmig ist.