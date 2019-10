Champions League: Die Salzburger Probleme mit den UEFA-Regeln

Mohamed Camara, 19 Jahre, defensiver Mittelfeldspieler aus Mali. Am Samstag gab er gegen die Austria sein Debüt bei Red Bull Salzburg. Und was für eines: Camara gewann elf von zwölf Zweikämpfen, brachte fast 87 Prozent seiner Zuspiele an, eroberte dreimal den Ball, konnte bei zwei Austria-Chancen entscheidend klären und beging dabei nur ein Foul – alles Indizien für eine ganz starke Leistung.