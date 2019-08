Austria gegen Rapid: Ein Wiener Derby zweier Krisenklubs

Mit welchen Voraussetzungen Rapid und die Austria nun in dieses Spiel gehen, analysieren die KURIER-Sportredakteure Alexander Huber und Alexander Strecha in der 8. Episode der Nachspielzeit. "Im Prinzip wird es beiden Mannschaften völlig egal sein, wenn sie gewinnen, wie das zustande gekommen ist", so Strecha.

Ebenfalls thematisiert wird der entscheidende Auftritt des LASK in Brügge im Kampf um die CL-Gruppenphase am Mittwochabend sowie der überraschende Rücktritt von ÖFB-Stürmer Guido Burgstaller aus dem Nationalteam.