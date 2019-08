Burgstaller-Rücktritt: Angriff wird nächste Team-Baustelle

Teamchef Franco Foda bedauert den Rücktritt: " Guido Burgstaller hat mir in einem ausführlichen Telefonat seine Entscheidung und die Hintergründe mitgeteilt. Als Teamchef muss ich seine Entscheidung respektieren und akzeptieren. Guido hat in jedem Training und in jedem Spiel alles für die Mannschaft gegeben und sich immer sehr korrekt verhalten."

Stammkraft bei Schalke 04

Der 30-Jährige ist mittlerweile Stammkraft als Sturmspitze von Schalke 04 und mühte sich am Samstag fast im Alleingang gegen die Bayern-Verteidiger Süle und Lucas ab. Zum Thema Team sagte Burgstaller, der im Mai Vater einer Tochter wurde: "Ich glaube, dass es im Sinne der Gesundheit und der Familie die richtige Entscheidung ist. Die Belastung aus den Spielen ist nicht mehr so leicht wegzustecken, und ich benötige längere Phasen der Regeneration, um meine beste Leistung abrufen zu können. Ich bin oft angeschlagen zum Nationalteam gekommen und konnte nicht immer so spielen, wie ich es mir vorgenommen hatte."