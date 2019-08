Burgstaller erklärte Rücktritt aus dem ÖFB-Team

"Alles für die Mannschaft gegeben"

ÖFB-Teamchef Franco Foda, dem Burgstaller den Rücktritt telefonisch mitteilte, bedauert die Entscheidung: "Als Teamchef muss ich seine Entscheidung respektieren und akzeptieren. Guido hat in jedem Training und in jedem Spiel alles für die Mannschaft gegeben und sich immer sehr korrekt verhalten. Ich wünsche ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute."

Der 30-jährige Burgstaller, der seit Jänner 2017 bei Schalke 04 in der deutschen Bundesliga engagiert ist, kam am 29. Februar 2012 unter Marcel Koller gegen Finnland zu seinem ersten Einsatz in Nationalteam. Er bestritt 25 Länderspiele und erzielte dabei zwei Tore.