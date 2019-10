Ex-Bundesliga-Trainer mischen die deutsche Liga auf

Gerade mal 18 Tage sind es her, da lachte ganz Fußball-Deutschland über Borussia Mönchengladbach. Mit 0:4 gingen die Fohlen gegen den österreichischen Underdog Wolfsberger AC in der Europa League unter - und das am altehrwürdigen Bökelberg, wo die Mannschaft in Schwarz-Weiß-Grün in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts große Siege auf der nationalen und internationalen Ebene feierte.

Seit spätestens Sonntag ist das Europacup-Desaster Schnee von gestern, denn nach dem 5:1 gegen Augsburg lacht Mönchengladbach von der Tabellenspitze der deutschen Bundesliga. Die Westfalen profitierten von den Patzern der Konkurrenz an diesem such und setzten sich nach sieben Runden mit 16 Punkten auf dem ersten Rang fest. Erster Verfolger ist der VfL Wolfsburg, der einen Zähler weniger hat als die Borussia. "Nur" Dritter ist Titelverteidiger Bayern München, der die fünfköpfige Gruppe der Teams mit 14 Zählern anführt.