Rapids neuer Präsident: "Er hat von Beginn weg viele Gegner"

Nach dem wochenlangen Zweikampf um den Präsidentenposten ist Rapid am Wochenende aber auch sportlich wieder gefordert. Mit dem LASK wartet der aktuelle Tabellenzweite. Selbst, wenn die Oberösterreicher am Donnerstag auch noch in der Europa League im Einsatz sind, "bleiben sie in einem Heimspiel gegen Rapid Favorit", meint Huber.