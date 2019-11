Bruckner über Rapid: "Präsidentenjahre sind Hundejahre"

"Wenn es kompatible Konzepte gibt, wollen wir sie gerne übernehmen. Wir haben sicher nicht die Weisheit gepachtet", erklärt Bruckner.

Wie ein 96-Jähriger?

" Präsidentenjahre sind Hundejahre", vermutet der neue Boss des größten Sportvereins. Sieben Jahre Lebenszeit wären demnach für ein Jahr an der Klubspitze einzurechnen. Der 54-Jährige will wie Vorgänger Krammer zwei Perioden dienen, also bis 2025. Diese sechs Jahre wären in der Hunde-Rechnung 42. Es ist für Bruckner zu hoffen, dass er sich am Ende nicht wie ein 96-Jähriger fühlt.

"Ich weiß, wie groß die Aufgabe ist, und dass mein Arbeitsaufwand steigen wird", sagt der Vorstand der Allianz-Investmentbank. Auffallen wird das kaum. Bruckner kündigt die "obligate Vorstellungsrunde bei den Redaktionen" an, die Schmid bereits im Frühjahr absolviert hat. "Danach ziehe ich mich aus der Öffentlichkeit zurück."