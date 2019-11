Neun Ausfälle: Rätselraten über die Rapid-Serie

Da von den neun Verletzungen eine einzige eine klassische Muskelverletzung betrifft, ist die beliebte Ferndiagnose „falsche Trainingssteuerung“ wohl falsch. Noch dazu gilt Auer als vorbildlicher Trainierer, der zu den Fittesten zählt.

Also alles nur Pech? „Ich frage mich echt, was da momentan gegen uns läuft. So etwas habe ich als Trainer oder Spieler noch nie erlebt“, rätselt Kühbauer. Es könnte sein, dass Rapid zu viele „anfällige Spieler“ im Kader hat. Ex-Coach Goran Djuricin, der nicht so intensiv wie Kühbauer trainieren ließ, sah sich 2018 mit dem identen Problem konfrontiert.

Oder liegt es an den nicht perfekten Trainingsplätzen? „Wenn man sich im Europacup die Teppiche vieler Gegner anschaut, trainieren wir sicher auf Plätzen, bei denen eher was passieren kann. Aber damit spreche ich nicht nur für Rapid, sondern für viele Vereine in Österreich“, vermutet Kühbauer.