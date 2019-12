16. Bilanz vor der Trennung: Der LASK hat ein Fan-Problem

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der 16. Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Sturms Überflieger: Erst im September stieß Kiril Despodow zur Mannschaft von SK Sturm. Seither entwickelt sich der bulgarische Offensivmann mehr und mehr zum Grazer VIP. Der 23-Jährige ist für das Angriffsspiel überlebenswichtig und der Mann, der den Unterschied ausmacht. Beim 5:1 gegen WSG Tirol erzielte er einen Treffer und bereitete ein Tor mit einem Freistoß vor. Damit hält Despodow nach zehn Partien bereits bei sechs Toren und sieben Assists. Einziges Problem für die Grazer. Der Angreifer ist von Cagliari nur ausgeliehen.