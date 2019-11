Kreuzbandriss: Rapids Schobesberger erneut schwer verletzt

Pechvogel

Philipp Schobesberger befand sich gerade auf dem Weg zurück in den Kader. Zuletzt wurde der Oberösterreicher von einer Bauchmuskelzerrung geplagt, die ihn für einen Monat außer Gefecht setzte. In der Saison 2016/’17 fiel er schon nach einem Knochenödem lange aus, in der Saison darauf musste er sich einer Hüft-OP unterziehen.

"Der Mensch Philipp Schobesberger tut mir leid, aber auch für uns als Mannschaft ist es bitter. Jeder weiß, was er für Qualitäten hat, wie er uns mit seinem Speed helfen kann. Aber wir müssen das auffangen, wir haben jetzt schon öfter einige Ausfälle gehabt und dennoch zuletzt wie z.B. in Altach 3:0 gewonnen", sagte Rapid-Tormann Richard Strebinger gegenüber dem KURIER.