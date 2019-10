Verletzungspause mit Zahn-OP für Rapid-Sprinter Schobesberger

Philipp Schobesberger startete mit zwei Toren und vier Assists in den ersten neun Runden stark. Im Oktober kam der Rapid-Sprinter aber nicht mehr so richtig auf Touren. Immer wieder bremsten Schmerzen den 25-Jährigen.

Beim 3:2 in Mattersburg wollte Trainer Kühbauer Schobesberger schonen, aufgrund der Personalnot in der Offensive half der Joker in der letzten halben Stunde aber noch mit, das Spiel zu drehen. Danach wurde das Problem lokalisiert: ein zentraler Bauchmuskel ist beleidigt. Um die Zerrung komplett ausheilen zu können, muss Schobesberger rund einen Monat pausieren.