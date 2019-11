Nach dem Kovac-Abgang: "Auch ein Versagen der Bayern-Chefs"

Während Österreichs Serienmeister Salzburg am Dienstag-Abend in der Champions League bei Napoli zwar ein 1:1 erreichte, damit aber nur noch geringe Chancen auf das Achtelfinale hat, musste ein Mann mit Salzburg-Vergangenheit am Sonntag seinen Posten räumen: Niko Kovac und Bayern München gehen künftig getrennte Wege.