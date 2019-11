Salzburgs Bilanz in Neapel: Starke Altstars, schwacher Jungstar

+ Ausgangslage Europa League: Weil Genk im Parallelspiel in Liverpool keine Sensation gelang ( Belgiens Meister bezog mit einem 1:2 die dritte Niederlage im vierten Gruppenspiel), stehen die Chancen der Salzburger auf Platz 3 mittlerweile ausgezeichnet. Dieser berechtigt ja im Frühjahr zur Teilnahme am Sechzehntelfinale der Europa League. Mit einem Remis im direkten Duell in drei Wochen in Belgien wäre der dritte Platz bereits fix. Salzburg könnte sich sogar eine Niederlage mit zumindest bis zu drei Toren Differenz leisten, denn dann würde das direkte Duell nach dem 6:2 in Salzburg immer noch für Red Bull sprechen. Nur wenn Genk dann im sechsten Gruppenspiel in Neapel mehr Punkte holt als Salzburg im Parallelspiel gegen Liverpool, würde der belgische Meister den österreichischen Meister noch überholen.

- Ausgangslage Champions League: Salzburg hat den Aufstieg ins Achtelfinale nach vier Gruppenspielen nicht mehr in der eigenen Hand. Die Chance auf einen der beiden Plätze in Gruppe E ist nur mehr von theoretischer Natur. Nur wenn die beiden noch folgenden Partien in Genk und gegen Liverpool gewonnen werden, darf gerechnet werden. Dann könnte es mit dem Aufstieg klappen, wenn entweder Napoli in Liverpool und zu Hause gegen Genk nur einen Punkt macht oder wenn Liverpool zu Hause gegen Napoli verliert und in Salzburg deutlicher als mit 4:3 geschlagen wird.