1:1 bei Napoli: Salzburgs Achtelfinal-Traum droht zu platzen

Zur Pause brachte Marsch Mwepu für das Mittelfeld, stellte wie in Liverpool auf ein 4-4-2 mit Raute um. Ganz so erfolgreich wie beim Titelverteidiger, als in ein paar Minuten von 0:3 auf 3:3 gestellt wurde, war die Umstellung nicht. Aber die Defensive stand jetzt doch sicherer. Ein Weitschuss von Lozano war die gefährlichste Aktion von Napoli für lange Zeit (58.).

Einmal benötigte der sonst starke Coronel großes Glück: Als er sich bei einer hohen Flanke verschätzte, ging der Ball an die Latte, sprang auf seinen Rücken und von dort ins Out (74.).

Salzburg hatte in der zweiten Hälfte keine einzige Torchance. Im Gegensatz zu Napoli: Weil der in der eingewechselte Llorente in der Endphase zwei Kopfballchancen ausließ, blieb es beim 1:1.